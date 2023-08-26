«Берегите себя»: Роман Костомаров вышел на связь из Сочи

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Полина Долгова
Полина Долгова 18 0

Роман Костомаров вышел на связь из Сочи и поблагодарил фанатов

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; Telegram / kostomarovroman / Роман Костомаров; 5-tv.ru

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Спортсмен появился на видеоролике вместе с супругой Оксаной Домниной.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров вышел на связь из города Сочи. Он поделился видеороликом в своем Telegram-канале. На связь спортсмен вышел в сопровождении супруги Оксаны Домниной. Мужчина и женщина находятся на юге России для участия в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви».

Несмотря на то, что из-за болезни знаменитость лишился стоп и кистей рук, он не теряет силы духа и продолжает путешествовать и заниматься спортом.

«Спасибо вам большое. Мы все читаем, видим, чувствуем, поэтому огромная благодарность за ваши теплые и добрые слова и пожелания», — поблагодарила вторая половинка олимпийского чемпиона.

Недавно фигурист впервые публично вышел на ледовый каток во время гала-шоу фигуриста и хореографа Ильи Авербуха «Письма любви», в котором выступает его супруга Оксана Домнина.

Пока она была на льду, который представлял собой мини-рассказ о любви, заранее записанный голос Костомарова говорил на арене: «Я могу видеть тебя. Я могу слышать тебя. Я могу чувствовать тебя. Я могу обнять тебя. Я очень люблю тебя».

В конце проката мужчина подошел к супруге, они обнялись и вместе покинули каток под аплодисменты. На ледовую площадку спортсмен вышел в кроссовках.

Костомаров попал в больницу в начале 2023 года. Сперва ему диагностировали пневмонию, а в дальнейшем состояние стремительно ухудшалось. За время болезни он пережил кому, два инсульта, сепсис и гангрену. Из-за осложнений ему ампутировали пораженные некрозом стопы, голени, кисть одной руки и пальцы второй.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роман Костомаров будет участвовать в ледовом шоу в Сочи до 30 сентября.

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