Роман Костомаров будет участвовать в ледовом шоу в Сочи до 30 сентября

Звезда фигурного катания Роман Костомаров, который после злосчастной болезни лишился конечностей вновь появился на льду. Спортсмен выступил в шоу продюсера Ильи Авербуха «Письма любви». Представление будет идти до 30 сентября. И каждый раз на лед будет выходить Роман Костомаров. Об этом сообщило издание KP.RU.

Когда фигурист появился на сцене, то зал взорвался в овациях. Ведь никто не знал, что Авербух приготовил для зрителей такой сюрприз. Интересно, что появления Костомарова, это не просто спонтанное решение, а продуманная часть сюжета.

Последний номер в шоу исполняет жена олимпийского чемпиона Оксана Домнина. После ее проката на льду появляется ее супруг и обнимает женщину. А у фигуристки в руках письмо, которое по сюжету наконец-то попадает к своему адресату.

Артистка призналась, что вернутся на лед вместе с мужем было их совместным решением.

«Я очень рада, что вся наша семья здесь, на льду в Сочи. Это больше счастье, что мы вместе», — сказала Домнина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роман Костомаров впервые после болезни вышел на лед.