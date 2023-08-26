МЧС: пожар на складе пиротехники в Кемерове потушен

Ликвидировано открытое горение на складе пиротехнической продукции в Кемерове. Об этом сообщил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ МЧС Кемеровской области Евгений Мамеко.

Огонь распространился на площади 750 квадратных метров. Для тушения склада с пиротехникой было привлечено порядка 30 человек и 11 единиц техники. Причина возгорания выясняется.

На опубликованном МЧС видео видно, что склад сгорел дотла. По предварительным данным, никто не пострадал.