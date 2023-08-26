МЧС: пожар на складе пиротехники в Кемерове потушен

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 37 0

Пожарные продолжают проливку и разбор конструкций.

Фото, видео: Telegram / МЧС Кемеровской области - Кузбасса / mchs_kuzbass; 5-tv.ru

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Ликвидировано открытое горение на складе пиротехнической продукции в Кемерове. Об этом сообщил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ МЧС Кемеровской области Евгений Мамеко.

Огонь распространился на площади 750 квадратных метров. Для тушения склада с пиротехникой было привлечено порядка 30 человек и 11 единиц техники. Причина возгорания выясняется.

На опубликованном МЧС видео видно, что склад сгорел дотла. По предварительным данным, никто не пострадал.

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МЧС: пожар на складе пиротехники в Кемерове потушен

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