МЧС: пожар на складе пиротехники в Кемерове потушен
Пожарные продолжают проливку и разбор конструкций.
Фото, видео: Telegram / МЧС Кемеровской области - Кузбасса / mchs_kuzbass; 5-tv.ru
Ликвидировано открытое горение на складе пиротехнической продукции в Кемерове. Об этом сообщил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ МЧС Кемеровской области Евгений Мамеко.
Огонь распространился на площади 750 квадратных метров. Для тушения склада с пиротехникой было привлечено порядка 30 человек и 11 единиц техники. Причина возгорания выясняется.
На опубликованном МЧС видео видно, что склад сгорел дотла. По предварительным данным, никто не пострадал.
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