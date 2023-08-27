Свыше 45 человек пострадали при взрыве на АЗС в Румынии

Больше половины получивших ранения — пожарные. Они приближались к месту ЧП, когда рядом подорвался очередной баллон со сжиженным газом.

Несколько взрывов прогремели на заправке сжиженного нефтяного газа в городе Креведия уезда Дымбовица неподалеку от Бухареста, Румыния. Жуткие кадры со столбами огня и дыма публикуют пользователи социальных сетей. Как сообщают представители местного телеканала Digi 24, один человек погиб, 46 получили ранения в результате ЧП. Из них 26 — пожарные, которые приехали тушить АЗС после первого взрыва. Огонь перекинулся на цистерну неподалеку.

Первый взрыв прогремел около 19:30 (совпадает с мск). Инспекторат по чрезвычайным ситуациям уезда Дымбовица эвакуировал граждан из зоны радиусом в 700 метров — более трех тысяч человек. Движение транспорта приостановлено. Премьер-министр Марчел Чолаку объявил, что Румыния активировала механизм гражданской защиты ЕС для перевозки за границу пострадавших в результате происшествия в Креведии. Ночью четыре пациента будут переведены в Италию и Бельгию.

Вскоре после взрыва на АЗС на складе пластмасс рядом с оружейным заводом в уезде Дымбовица вспыхнул пожар. У представителей инспектората по чрезвычайным ситуациям пока нет информации о пострадавших. Воспламенение произошло в 20 километрах от места первого ЧП. Площадь пожара, предварительно, составила около 600 квадратных метров. На складе находятся легковоспламеняющиеся продукты и пластик. Пожарные полагают, что между двумя этими событиями нет связи.

Двумя неделями раньше в Махачкале, Дагестан, произошел похожий инцидент. Погибли 35 человек, в их числе дети, пострадали — в разы больше. По данным СК, пожар начался в здании автосервиса, он располагался через дорогу от АЗС. Огонь перекинулся на место хранения селитры, что спровоцировало мощный взрыв. Как писал ранее 5-tv.ru, подозреваемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале арестовали на два месяца.