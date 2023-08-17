Подозреваемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале арестовали на два месяца
В результате произошедшего пострадали более 80 человек, 35 погибли.
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
Следствие обратилось к Басманному суду Москвы с требованием взять под арест Эльдара Насрулаева — подозреваемого в причастности к ЧП на АЗС в пригороде Махачкалы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, побывавший на заседании суда.
Насрулаев проходит подозреваемым по уголовному делу по статье, предусматривающей наказание за предоставление услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья людей, при этом в результате повлекшие смерть более двух человек.
Эльдар Насрулаев является арендатором складов с селитрой, которые взорвались. Мужчина был перевезен из Дагестана в столицу для присутствия на судебном заседании. Следствие просило арестовать подозреваемого до 14 октября.
В результате суд удовлетворил ходатайство — мужчина отправится в СИЗО на два месяца.
Пожар на АЗС в Махачкале произошел поздним вечером 14 августа. В результате произошедшего пострадали более 80 человек. Погибли 35 человек, в том числе дети. На данным момент еще 65 человек остаются в больницах в травмами разной степени тяжести.
По версии СК, причиной случившегося может быть нарушение правил хранения агрохимикатов. Известно, что пожар начался в автосервисе через дорогу от АЗС, а после огонь перекинулся на помещение, где хранилось легковоспламеняющееся удобрение. Произошел взрыв, который повредил и соседнюю заправку.
Ранее 5-tv.ru писал, что на территории завода «Красный Октябрь» в Волгограде произошел пожар.
- 17 авг
- Жертв могло быть больше: как дагестанцы помогали землякам после взрыва на АЗС
- 17 авг
- В Москву доставили подозреваемого в причастности к взрыву на АЗС в Дагестане
- 17 авг
- «Был огромный пожар»: владелец сгоревшей АЗС в Махачкале рассказал детали ЧП
- 17 авг
- Вернувшийся в Махачкалу боец СВО рассказал, как помогал пострадавшим при взрыве
- 16 авг
- Путин: все переживают за семьи погибших и пострадавших при взрыве в Дагестане
- 16 авг
- Путин предложил Дагестану поддержку после взрыва на АЗС
- 16 авг
- Собянин: московские врачи делают все для спасения пациентов из Махачкалы
- 16 авг
- В Махачкале опознали тела 13 погибших после взрыва на АЗС
- 16 авг
- Число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 84
- 16 авг
- Что известно о состоянии пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале
Читайте также
54%
-0.72 105.66
-0.91
Нашли ошибку?