Подозреваемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале арестовали на два месяца

Следствие обратилось к Басманному суду Москвы с требованием взять под арест Эльдара Насрулаева — подозреваемого в причастности к ЧП на АЗС в пригороде Махачкалы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, побывавший на заседании суда.

Насрулаев проходит подозреваемым по уголовному делу по статье, предусматривающей наказание за предоставление услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья людей, при этом в результате повлекшие смерть более двух человек.

Эльдар Насрулаев является арендатором складов с селитрой, которые взорвались. Мужчина был перевезен из Дагестана в столицу для присутствия на судебном заседании. Следствие просило арестовать подозреваемого до 14 октября.

В результате суд удовлетворил ходатайство — мужчина отправится в СИЗО на два месяца.

Пожар на АЗС в Махачкале произошел поздним вечером 14 августа. В результате произошедшего пострадали более 80 человек. Погибли 35 человек, в том числе дети. На данным момент еще 65 человек остаются в больницах в травмами разной степени тяжести.

По версии СК, причиной случившегося может быть нарушение правил хранения агрохимикатов. Известно, что пожар начался в автосервисе через дорогу от АЗС, а после огонь перекинулся на помещение, где хранилось легковоспламеняющееся удобрение. Произошел взрыв, который повредил и соседнюю заправку.

Ранее 5-tv.ru писал, что на территории завода «Красный Октябрь» в Волгограде произошел пожар.