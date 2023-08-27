Число пострадавших в результате взрывов на АЗС в Румынии выросло до 57

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 28 0

По последним данным, в результате ЧП один человек погиб.

Число пострадавших в результате взрывов на АЗС в Румынии выросло до 57

Фото: REUTERS / INQUAM PHOTOS

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Число пострадавших в результате нескольких взрывов на АЗС в городе Креведия в Румынии выросло до 57. Такие данные приводит телеканал Digi-24.

«По меньшей мере один человек погиб и еще 57 получили серьезные ранения», — говорится в сообщении.

На месте ЧП продолжают работать экстренные службы. К настоящему моменту пожар на заправке уже удалось локализовать. Известно, что среди пострадавших — 39 пожарных, два жандарма и два полицейских.

«Госпитализирован 51 пострадавший, из них 10 интубированы (находятся на искусственной вентиляции легких. — Прим. ред.)», — сообщает телеканал.

Взрывы прогремели на заправке сжиженного нефтяного газа в городе Креведия в минувшую субботу. Из зоны ЧП радиусом в 700 метров были эвакуированы более трех тысяч человек.

Взрыв на АЗС произошел в августе и в Дагестане. Трагедия унесла жизни 35 человек, в их числе дети. Еще десятки — пострадали. По данным СК, пожар начался в здании автосервиса, который располагался через дорогу от заправки. После огонь перекинулся на место хранения селитры, что спровоцировало мощный взрыв.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава Дагестана назвал причину взрыва в Махачкале.

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