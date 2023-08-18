Глава Дагестана назвал причину взрыва в Махачкале

Трагедия, унесшая жизни более 35 человек, произошла 14 августа.

Причиной взрыва на АЗС в Махачкале стала недобросовестность как со стороны предпринимателей, так и надзорных органов. Таким мнением поделился глава Республики Дагестан Сергей Меликов с журналистами после заседания Госсовета в Москве.

«Та трагедия, которая произошла, она еще раз подчеркнула, что здесь не только недолжное оказание услуг населению. «…›Здесь недобросовестность как со стороны самих предпринимателей, так и со стороны надзорных, контрольных органов. Они должны были при выполнении определенных условий и давать разрешение на строительство и эксплуатацию, и контролировать правильность строительства и эксплуатации тех хозяйственных объектов, которые сопряжены с объектами повышенной опасности», — отметил глава региона.

Трагедия в Дагестане произошла 14 августа поздним вечером. По данным СК, пожар начался в здании автосервиса, который находился через дорогу от АЗС. После огонь перекинулся на место хранения селитры, что спровоцировало взрыв, серьезно повредивший автозаправку. Погибли 35 человек, десятки — пострадали.

У всех на виду: как хранилась селитра, спровоцировавшая взрыв на АЗС в Махачкале

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Меликова, тела 17 человек остаются неопознанными. Он добавил, что в настоящий момент проводятся процедуры опознания погибших.