Глава Дагестана назвал причину взрыва в Махачкале

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Меликов назвал одной из причин трагедии в Махачкале халатность надзорных органов

Фото, видео: Муса Салгереев / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Взрыв на АЗС в Махачкале

Трагедия, унесшая жизни более 35 человек, произошла 14 августа.

Причиной взрыва на АЗС в Махачкале стала недобросовестность как со стороны предпринимателей, так и надзорных органов. Таким мнением поделился глава Республики Дагестан Сергей Меликов с журналистами после заседания Госсовета в Москве.

«Та трагедия, которая произошла, она еще раз подчеркнула, что здесь не только недолжное оказание услуг населению. «…›Здесь недобросовестность как со стороны самих предпринимателей, так и со стороны надзорных, контрольных органов. Они должны были при выполнении определенных условий и давать разрешение на строительство и эксплуатацию, и контролировать правильность строительства и эксплуатации тех хозяйственных объектов, которые сопряжены с объектами повышенной опасности», — отметил глава региона.

Трагедия в Дагестане произошла 14 августа поздним вечером. По данным СК, пожар начался в здании автосервиса, который находился через дорогу от АЗС. После огонь перекинулся на место хранения селитры, что спровоцировало взрыв, серьезно повредивший автозаправку. Погибли 35 человек, десятки — пострадали.

У всех на виду: как хранилась селитра, спровоцировавшая взрыв на АЗС в Махачкале

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Меликова, тела 17 человек остаются неопознанными. Он добавил, что в настоящий момент проводятся процедуры опознания погибших.

Тема:
Взрыв на АЗС в Махачкале
17 авг
Меликов заявил о 17 неопознанных погибших после взрыва на АЗС в Махачкале
17 авг
У всех на виду: как хранилась селитра, спровоцировавшая взрыв на АЗС в Махачкале
17 авг
Подозреваемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале арестовали на два месяца
17 авг
Жертв могло быть больше: как дагестанцы помогали землякам после взрыва на АЗС
17 авг
В Москву доставили подозреваемого в причастности к взрыву на АЗС в Дагестане
17 авг
«Был огромный пожар»: владелец сгоревшей АЗС в Махачкале рассказал детали ЧП
17 авг
Вернувшийся в Махачкалу боец СВО рассказал, как помогал пострадавшим при взрыве
16 авг
Путин: все переживают за семьи погибших и пострадавших при взрыве в Дагестане
16 авг
Путин предложил Дагестану поддержку после взрыва на АЗС
16 авг
Собянин: московские врачи делают все для спасения пациентов из Махачкалы
+21° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
93.75
-2.95 102.18
-3.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
2:51
«Настоящая каторга»: актриса Лиза Крутиш рассказала о проведенном в больницах детстве
2:40
Видели зятя на экране: как родители Дарьи Авратинской восприняли новость о ее замужестве
2:24
Глава Дагестана назвал причину взрыва в Махачкале
2:09
Француженке пересадили нос, который два месяца выращивали у нее на руке
1:48
США разрешили Дании и Нидерландам передать F-16 Украине

Сейчас читают

"Хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб": Волочкова рассказала о своих идеальных похоронах
Арестованная яхта загорелась на Крестовском острове в Петербурге
Разлад в семье: почему Сергей Зверев вычеркнул сына из завещания
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку