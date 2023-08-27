Турист из Краснодара сорвался с высоты в 5000 метров на Эльбрусе

Турист из Краснодара погиб при восхождении на гору Эльбрус. Об этом сообщили 27 августа в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

По предварительной информации, мужчина был участником группы из 14 человек. Путешественник сорвался с горы на высоте 5000 метров и получил травмы, не совместимые с жизнью.

Спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России на коммерческом вертолете эвакуировали тело в поселок Терскол и передали следственно-оперативной группе правоохранителей. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для организации спасательных работ были привлечены 24 человека и три единицы техники. С родственниками погибшего работают психологи.

Прежде была информация о том, что туристическая группа из пяти человек запросила помощь в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Странники совершали восхождение на скалы Пастухова на высоте 4800 метров. Один участник скончался. Как стало известно позже, людей накрыла лавина в ущелье и только к вечеру их спас отряд МЧС.

Ранее 5-tv.ru писал, что спасатели спустили с Эльбруса запросивших помощь туристов.