Спасатели спустили с Эльбруса запросивших помощь туристов

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Полина Долгова
Полина Долгова 19 0

Альпинисты находились на высоте 5,3 тысячи метров. При спуске с горы да человека почувствовали себя плохо. Чем все закончилось?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; Telegram / Официальный канал МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Спасатели спустили с Эльбруса запросивших помощь туристов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Тургруппа из пяти человек, в числе которых были граждане Белоруссии, попросила о помощи при спуске с горы на высоте 5300 метров попросила о помощи. Там двум людям стало плохо.

Туристы преодолели спуск в сопровождении спасателей при пурге, снеге и шквалистом ветре. Медицинская помощь никому не потребовалась. Сейчас отряд находится в поселке Терскол на базе спасотряда МЧС России.

В спасательной операции было задействовано восемь специалистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спасатели обнаружили пропавшую в Пермском крае группу туристов.

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