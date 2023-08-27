«Цель достигнута»: армия России ударила высокоточным оружием по аэродрому под Киевом

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 527 0

ВС РФ ударили высокоточным оружием по аэродрому в Киевской области

«Цель достигнута»: армия России ударила высокоточным оружием по аэродрому под Киевом

Фото: www.globallookpress.com / Saeed Qaq

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Тема:
Спецоперация

Все назначенные объекты поражены. А что с живой силой противника?

Вооруженные силы (ВС) РФ в ночь на 27 августа нанесли поражающий удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе Пинчуков Киевской области Украины, сообщает официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — отметил он.

По его словам, армия России смогла устранить радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Запорожья и склад боевой техники в районе Славгорода Днепропетровской области.

Также военнослужащий отметил, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия ликвидировали живую силу и технику противника в 144-х районах.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о том, что киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Страны Запада представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские бойцы сбили два украинских штурмовика Су-25 и вертолет Ми-8.

Тема:
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