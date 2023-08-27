Российские бойцы сбили два украинских штурмовика Су-25 и вертолет Ми-8

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 92 0

Специальная военная операция по освобождению регионов от террористов продолжается. Впереди — сложнейшие задачи.

Российские бойцы сбили два украинских штурмовика Су-25 и вертолет Ми-8

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Читайте нас в: Дзен Новости

Российские бойцы сбили два украинских штурмовика Су-25 и вертолет Ми-8. Сделано это было при помощи средств противовоздушной обороны. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, докладывая о ситуации на поле боя к этой минуте.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области», — подчеркнул Конашенков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК сообщил об опознании всех погибших при крушении самолета Пригожина.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
94.71
0.31 102.26
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:33
Ученым надо объединиться: Земле грозит самоуничтожение из-за перегрева
14:21
Российские бойцы сбили два украинских штурмовика Су-25 и вертолет Ми-8
14:10
Число пострадавших в результате взрывов на АЗС в Румынии выросло до 58
13:51
Повзрослевший сын Хабенского впервые за долгое время появился на публике — видео
13:37
Экспертиза подтвердила гибель Пригожина при крушении самолета
13:35
СК сообщил об опознании всех погибших при крушении самолета Пригожина

Сейчас читают

Экспертиза подтвердила гибель Пригожина при крушении самолета
Стали известны дата и место похорон режиссера Глеба Панфилова
Рейс Москва — Минводы экстренно сел в Волгограде: что произошло на борту
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России