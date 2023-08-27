Лифт с двумя работниками упал в подмосковных Люберцах

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 24 0

По факту произошедшего начата проверка.

Лифт с двумя работниками упал в подмосковных Люберцах

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

Читайте нас в: Дзен Новости

В подмосковных Люберцах во время плановых работ упал лифт с двумя работниками, сообщил глава городского округа Владимир Волков.

Инцидент произошел на улице Рождественская. Пострадавшие были госпитализированы. Один из них получил перелом ноги, другой различные ушибы.

«Выясняем, по какой причине произошло падение. Провели обход жилого комплекса вместе с жителями — вопросов накопилось огромное количество. Управляющая компания (этого ЖК. — Прим.ред.) работает, мягко говоря, спустя рукава», — сказал Волков в видеообращении, опубликовав его в своем Telegram-канале.

Он отметил, что с понедельника будет назначена рабочая группа, также запланирована встреча с жителями.

На инцидент обратило внимание Главное Следственное управление Следственного комитета по Московской области. Организована проверка. Следователями проведен осмотр места происшествия, истребованы медицинские документы пострадавших, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что один человек погиб при обрушении строительного лифта на юго-западе Москвы.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
94.71
0.31 102.26
-0.21
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 августа по...

Последние новости

22:13
В ДТП на юге Турции пострадали 26 пассажиров туристического автобуса
22:00
Лифт с двумя работниками упал в подмосковных Люберцах
21:46
Срок следствия по делу Дарьи Треповой* продлили до декабря
21:33
«Сложный день»: Рудковская сообщила о болезни Плющенко
21:20
На пути к многополярности: как БРИКС влияет на мировую экономику
21:08
Юлианна Караулова получила травму, укладывая спать сына: «Все-таки перелом»

Сейчас читают

Директор «Ленкома» Варшавер рассказал о борьбе Панфилова с тяжелой болезнью
Лежал в номере, без надежды на помощь: как умирал Алексей Булдаков
Враги отступают: что сейчас происходит на освобожденных территориях к югу от Купянска
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России