Один человек погиб при обрушении строительного лифта на юго-западе Москвы

Двое рабочих упали с высоты при монтажных работах в лифтовой шахте на юго-западе Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы.

Уточняется, что все произошло на улице Кедрова. В результате падения один человек погиб на месте, второй госпитализирован.

«Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств произошедшего, а контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что потолок обрушился в школе на северо-востоке Китая, погибли по меньшей мере десять человек.