В Симферополе горит жилая многоэтажка

Сильный пожар вспыхнул в многоэтажном жилом доме в Симферополе на улице Толстого. В настоящее время спасатели МЧС борются с огнем. На месте происшествия находится корреспондент «Известий» Николай Аксенов.

«На пятом этаже пламя охватило сразу несколько квартир. Пожарные уже на месте. В эти минуты (они. — Прим.ред.) пытаются сбросить мебель, деревянные элементы, которые и являются основной пищей для огня», — рассказывает корреспондент.

Сведений о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при пожаре в Приамурье скончалась семья с маленьким ребенком.