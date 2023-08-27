В Симферополе горит жилая многоэтажка

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 2 508 0

Как минимум несколько квартир охвачены огнем.

Фото, видео: Сергей Фадеичев / ТАСС; 5-tv.ru

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Сильный пожар вспыхнул в многоэтажном жилом доме в Симферополе на улице Толстого. В настоящее время спасатели МЧС борются с огнем. На месте происшествия находится корреспондент «Известий» Николай Аксенов.

«На пятом этаже пламя охватило сразу несколько квартир. Пожарные уже на месте. В эти минуты (они. — Прим.ред.) пытаются сбросить мебель, деревянные элементы, которые и являются основной пищей для огня», — рассказывает корреспондент.

Сведений о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при пожаре в Приамурье скончалась семья с маленьким ребенком.

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В Симферополе горит жилая многоэтажка

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