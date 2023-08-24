При пожаре в Приамурье скончалась семья с маленьким ребенком

|
Алексей Панков
Алексей Панков 23 0

На место возгорания выезжал прокурор Бурейского района.

При пожаре в Приамурье скончалась семья с маленьким ребенком

Фото: Depositphotos / vilant

Читайте нас в: Дзен Новости

При пожаре в селе Николаевка в Приамурье погибла семья из трех человек. Среди погибших числится маленький ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

В настоящее время по факту ЧП проводится проверка. Для координации действий на место пожара выезжал прокурор Бурейского района Юрий Непрынцев.

Сотрудникам ведомства удалось выяснить, что возгорание произошло поздно вечером 23 августа. Его причины уточняются.

«Установлено, что поздно вечером 23.08.2023 в жилом доме в селе Николаевка Бурейского округа случилось возгорание, в результате которого в пожаре погибли сожительствующие мужчина и женщина, а также их малолетний ребенок 2020 года рождения», — говорится в публикации.

Пожар на складе с красками в Подмосковье локализован

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве произошел крупный пожар. Десятки людей едва не остались без жилья.

При пожаре в Приамурье скончалась семья с маленьким ребенком

1/2

Фото: Telegram / Официальный телеграм-канал прокуратуры Амурской области / prokuratura28

2/2

Фото: Telegram / Официальный телеграм-канал прокуратуры Амурской области / prokuratura28

+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
94.44
0.32 102.25
-0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:55
Сила «Урагана»: российские артиллеристы уничтожили колонну ВСУ в Запорожской области
8:46
В Бурятии выясняют причины массового заболевания детей в лагере
8:40
Фигуристку Загитову могут лишить водительских прав из-за видео в соцсетях
8:33
При пожаре в Приамурье скончалась семья с маленьким ребенком
8:26
Шанс есть? Турция, Россия и ООН могут обсудить зерновую сделку с одним условием
8:16
Нервы расшатались: Оксана Самойлова угодила в клинику из-за проблем с психикой

Сейчас читают

Тест: что изображено на известных картинах?
Поврежденные украинской ракетой экспонаты из Таганрога доставили в Русский музей
Европа перестает быть премиальным рынком — эксперт
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России