Актриса Кристина Бабушкина вернулась в соцсети после скандала с наркотиками

Актриса Кристина Бабушкина не выходила на связь с поклонниками в социальных сетях с середины июня в связи со скандальным инцидентом — в машине звезды «Беспринципных» и ее мужа Андрея Гацунаева полицейские нашли наркотики. После допроса мужчину заключили под домашний арест, артистка не стала фигурантом уголовного дела, но на время пропала из медийного поля и замолчала в личном блоге. На днях она прервала молчание.

Ничего не объясняя, Бабушкина опубликовала свой портрет, сделанный, возможно, в гримерной комнате или на съемочной площадке. Нетипичный образ: очки, густая челка, новый цвет волос и пиджак. В подписи к снимку актриса попросила обращаться к ней по имени и отчеству, как бы объясняя строгость нового стиля. На следующий день появилось новое фото. На нем две артистки в костюмах крестьянок уткнулись в свои смартфоны. Этим кадром Бабушкина поздравила коллег с Днем кино.

Героиня скандала снимается давно, в нулевых она появилась на экранах в фильме «Маросейка, 12: Сын», потом был сериал «Дальнобойщики» и многие другие работы. Всего в фильмографии актрисы 91 проект. Популярность ей принес сериал «Примадонна», она сыграла подругу главной героини Зою. В многосерийном телефильме «Кровавая барыня» Бабушкина исполнила Авдотью, правую руку жестокой помещицы Салтычихи (Юлия Снигирь). В «Беспринципных» ей досталась роль жены генерала Хадякова.

На светских мероприятиях и красных ковровых дорожках актриса неизменно появлялась с мужем-бизнесменом. Это второй брак звезды, в первом, с коллегой Станиславом Дужниковым, она родила дочь Устинью. С Андреем Гацунаевым Бабушкина живет с 2016 года. Сейчас мужчина является фигурантом двух уголовных дел, ему предъявили обвинения в незаконном приобретении и хранении наркотиков, а также в применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-президент Федерации водного поло Петербурга Алексей Балай задержан по делу о наркотиках.