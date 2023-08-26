Вице-президента Федерации водного поло Петербурга задержали по делу о наркотиках

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 97 0

Мужчину и его знакомого подозревают в приобретении содержащей метадон смеси для дальнейшей перепродажи.

Вице-президента Федерации водного поло Петербурга задержали по делу о наркотиках

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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В Петербурге по делу о наркотиках задержаны вице-президент Федерации водного пола Алексей Балай и гендиректор «Центра реабилитации и иммунокоррекции доктора Борисова» Игорь Тихонов. По данным объединенной пресс-службы судов города, оба отправлены под стражу.

Следствие установило, что 25 августа Балай и Тихонов купили смеси с содержанием метадона и отвезли их к гаражу в деревне Старая Слобода в Ленобласти. Там они припарковали автомобиль Toyota, в которой и были обнаружены запрещенные вещества.

Уточняется, что приобретенные задержанными смеси содержали 744,4 грамма метадона и 5 472 грамма промежуточного продукта метадона. По версии правоохранителей, целью покупки запрещенных веществ было изготовление наркотиков для последующей продажи на черном рынке.

Задержанным предъявлено обвинение по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств». Свою вину Балай и Тихонов не признают и отказываются давать показания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на таможне в Ленобласти обнаружили большую партию наркотиков, спрятанную в фуре. Как сообщили в Федеральной таможенной службе, у контрабандистов изъяли 800 килограммов гашиша.

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