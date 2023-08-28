В Белоруссии заявили о приоритетном рассмотрении заявки страны в БРИКС
Минск подал официальный запрос на вступление в объединение в мае текущего года.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Заявка Белоруссии на вступление в БРИКС рассматривается в приоритетном порядке, заявил глава МИД республики Сергей Алейник.
«Мы получили совершенно четкие заверения, что наша заявка находится в приоритете, и она будет рассмотрена», — подчеркнул Алейник в эфире телеканала ОНТ.
Алейник добавил, что Белоруссии есть что предложить. Среди перечисленного — устойчивое экономическое развитие, создание более справедливых альтернатив платежным системам.
«Мы рассчитываем на активную работу в рамках БРИКС», — указал глава МИД республики.
Белоруссия подала заявку на вступление в БРИКС в мае текущего года. И это далеко не единственная страна, желающая стать частью объединения.
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