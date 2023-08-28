В Белоруссии заявили о приоритетном рассмотрении заявки страны в БРИКС

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 12 0

Минск подал официальный запрос на вступление в объединение в мае текущего года.

В Белоруссии заявили о приоритетном рассмотрении заявки страны в БРИКС

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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Тема:
БРИКС

Заявка Белоруссии на вступление в БРИКС рассматривается в приоритетном порядке, заявил глава МИД республики Сергей Алейник.

«Мы получили совершенно четкие заверения, что наша заявка находится в приоритете, и она будет рассмотрена», — подчеркнул Алейник в эфире телеканала ОНТ.

Алейник добавил, что Белоруссии есть что предложить. Среди перечисленного — устойчивое экономическое развитие, создание более справедливых альтернатив платежным системам.

«Мы рассчитываем на активную работу в рамках БРИКС», — указал глава МИД республики.

Белоруссия подала заявку на вступление в БРИКС в мае текущего года. И это далеко не единственная страна, желающая стать частью объединения.

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В Белоруссии заявили о приоритетном рассмотрении заявки страны в БРИКС

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