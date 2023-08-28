В Белоруссии заявили о приоритетном рассмотрении заявки страны в БРИКС

Заявка Белоруссии на вступление в БРИКС рассматривается в приоритетном порядке, заявил глава МИД республики Сергей Алейник.

«Мы получили совершенно четкие заверения, что наша заявка находится в приоритете, и она будет рассмотрена», — подчеркнул Алейник в эфире телеканала ОНТ.

Алейник добавил, что Белоруссии есть что предложить. Среди перечисленного — устойчивое экономическое развитие, создание более справедливых альтернатив платежным системам.

«Мы рассчитываем на активную работу в рамках БРИКС», — указал глава МИД республики.

Белоруссия подала заявку на вступление в БРИКС в мае текущего года. И это далеко не единственная страна, желающая стать частью объединения.

Во Франции объяснили, как расширение БРИКС ударило по США

Как рассказывал ранее 5-tv.ru, с 1 января 2024 года БРИКС пополнится шестью странами — Аргентиной, Египтом, Эфиопией, Ираном, Саудовской Аравией и ОАЭ.