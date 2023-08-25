Во Франции объяснили, как расширение БРИКС ударило по США

Политик Филиппо: принятие новых стран в БРИКС говорит об ослаблении США
Фото: © РИА Новости / МИД РФ
Теперь в организации состоит шесть крупнейших производителей нефти.
Французский политик Флориан Филиппо прокомментировал принятие в состав БРИКС новых стран. По его словам, это свидетельствует об ослаблении США, а также говорит о наступающей глобальной революции. Такое мнение мужчина опубликовал в личном блоге.
«Глобальная геополитическая революция! На саммите БРИКС только что было объявлено о присоединении шести новых стран-членов: Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов! США ослабли, и теперь шесть из девяти крупнейших производителей нефти теперь в БРИКС», — отметил Филиппо.
Саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа. На нем присутствовали лидеры Бразилии, ЮАР, Китая и Индии. Россию представлял глава МИД Сергей Лавров.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем выгодно России присоединение новых членов к БРИКС. Эксперты уверены, что это усилит позиции организации на международной политической арене.
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