Укрепить связи: глава Минторга США Раймондо прилетела на переговоры в Китай

Какие темы планируют обсудить руководители ведомств?

Китай вновь принимает высоких гостей из Вашингтона. Вслед за главой Минфина Джанет Йеллен, госсекретарем Энтони Блинкеном и спецпредставителем по климату Джоном Керри в Пекин прилетела министр торговли США.

Джина Раймондо, как минимум в рамках делового этикета, заверит китайских товарищей в намерении улучшить двусторонние отношения. Но одновременно темой для переговоров станут ограничения на передачу Пекину новейших технологий.

По данным СМИ, это может коснуться в том числе и обычных граждан, для которых вырастет цена на некоторые гаджеты. Чего еще ждать от переговоров в Пекине — знает корреспондент «Известий» Снежана Назаренко.

Ранее 5-tv.ru писал, что экономический рост Китая, наблюдавшийся на протяжении 40 лет, закончился. Как сообщает американская газета The Wall Street Journal, это произошло из-за демографической ситуации в стране и разрыве в отношениях с США и их партнерами, что ставит под угрозу иностранные инвестиции в Китай.