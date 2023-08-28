Незаконные требования? Конфликт из-за газа развернулся в СНТ под Петербургом

Так, например, у собственников потребовали по 50 тысяч рублей на ремонт дороги.

Битва за газ развернулась в садоводстве под Петербургом. Дачники жалуются на руководство СНТ, которое не дает провести коммуникации к участкам.

Людям чинят препятствия, выдвигая все новые требования — список разросся до 17 страниц. И ко многим пунктам есть вопросы.

Так, например, у собственников потребовали по 50 тысяч рублей, назвав это «депозитом» на ремонт дороги. Причем тут газификация, и законно ли все это, разбирался корреспондент «Известий» Алексей Шанев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотни семей в Петербурге оказались в заложниках у управляющей компании, которая накопила многомиллионные долги и пытается получить деньги, выдумывая несуществующие услуги.

Например, требуют плату за газ, хотя в квартирах электроплиты. При этом на собраниях голосуют «мертвые души».