«Кочующий танк» и «Гиацинт-К»: как российская армия перемалывает ВСУ
На харьковском направлении российские войска методично сжимают Волчанский котел, где до недавнего времени находилось до 1700 украинских боевиков.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские войска сжимают Волчанский котел
Российские войска на данный момент самые боеспособные в мире и ежедневно это доказывают на поле боя. Репортаж с передовой — корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.
Харьковское направление. Кочующий танк шестой гвардейской общевойсковой армии наносит внезапный удар по позициям ВСУ.
Огнем по вражеским опорникам поддерживают расчеты 11-го армейского корпуса.
Артиллерия перемалывает врага, зажатого в Волчанском котле. Только за эту неделю российская армия освободила сначала Крейдянку, Шабельное, Нестерное, а затем разом Грачевку и Сердобино. Появляется чёткая тенденция: стенки котла сжимаются, оставляя все меньше пространства для маневрирования остатков националистов.
«Разделение на части обостряет ликвидацию котла. Это экономит наши потери. Это позволяет деморализовать противника и нарушить боевое управление», — отметил военный эксперт, полковник в отставке Игорь Витюк.
ВСУ прячутся по лесопосадкам и немногочисленным оставшимся деревням. Чтобы поберечь пехоту, наши войска выкуривают противника артиллерией.
Установка «Гиацинт-К» сейчас играет огромную роль на этом направлении. Предельная ее дальность — до тридцати километров. С такой дистанции снаряды достают как внешний периметр котла, так и то, что внутри него.
Расчету приходит как минимум до пяти целей в день — в основном скопления живой силы противника. Небо от дронов-разведчиков во время стрельбы прикрывают мобильные огневые группы.
«ИЖ, ИЖ», — ответил военнослужащий ВС РФ с позывным «Буян» на вопрос о том, чем ведётся огонь. На вопрос, нормально ли работает установка, он ответил: «Да, отлично».
А это уже штаб батальона «Запад-Ахмат». Его зона ответственности — контроль за некоторыми освобожденными населенными пунктами.
«Волчанск, который под нашим контролем? Смотрим, проверяем, охраняем. В Волчанск никто не заходит. Волчанские хутора и далее — под нашим контролем», — рассказал исполняющий обязанности командира батальона «Запад-Ахмат», начальник ОМВД по Курчалоевскому району Чеченской Республики Рустам Агуев.
Отсюда наблюдают за позициями противника и наносят удары. Вот разведка засекает место взлёта вражеского FPV-дрона.
«По готовности, по готовности. Один снаряд. Огонь! Сразу один снаряд, огонь! Как принял?» — передают военнослужащие по радиосвязи.
Мы сейчас наблюдаем за реальной работой бойцов. Только что передали координаты, и нанесут огневое поражение по врагу.
После отработки по выявленной цели разведка сообщает: украинские боевики уничтожены.
«На этом направлении в основном живая сила, штурмовые группы противника, группы пехоты противника по два-три человека», — рассказал командир минометной батареи батальона «Запад-Ахмат» с позывным «Азиат».
В котле до недавнего времени варилось до одной тысячи семисот украинских боевиков. У них нет подвоза резервов, боеприпасы и продовольствие изредка сбрасывают с дронов. Попытки прорыва кольца с внешней стороны становятся всё реже и всё отчаяннее.
Вот две машины при поддержке беспилотников заезжают в Ольховатку. Успевают сделать по выстрелу и сбегают уже от наших дронов. Наглый, но не очень умный маневр оказался бессмысленным. Через несколько часов российский флаг поднялся уже во дворе соседнего здания.
Сжимается кольцо окружения и в Доброполье. Там заблокированы две бригады украинской Нацгвардии и 425-й штурмовой полк «Скала». Пока город окружен, российская армия уже начинает двигаться на север, захватывая один населённый пункт за другим. Это возможность выйти в подбрюшье Славянско-Краматорской агломерации.
«Самая главная задача — это выход на границу с Днепропетровской областью, выход в тылы группировки врага на Славянско-Краматорской агломерации. Вот это, конечно, займет определенное время», — отметил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Здесь пехота тоже идет при поддержке дронов: перед выступлением путь по максимуму зачищают от националистов.
Эти два окружения имеют огромное стратегическое значение. Доброполье — это ключ к Донбассу. А Волчанский котел позволит отогнать ВСУ как минимум на 20 километров от границы с Россией.
Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 3 окт
- Армия России за сутки освободила свыше 70 зданий в Доброполье
- 3 окт
- Су-34 ударил по пункту дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 3 окт
- «Мста-С» уничтожила живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 окт
- Дрон VTOL и «Гиацинт-С» уничтожили пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 окт
- Разведка «ZALA» вскрыла пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 окт
- Су-35С прикрыл вертолеты «Севера». Лучшее видео из зоны СВО
- 1 окт
- «Молния-2» накрыла укрытие ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 30 сент
- Снайперы сбили гексакоптер ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 30 сент
- «Ураган» накрыл пехоту ВСУ в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 29 сент
- «Гиацинт-С» нанес удар. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
58%
Нашли ошибку?