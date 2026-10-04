Российские войска сжимают Волчанский котел

Российские войска на данный момент самые боеспособные в мире и ежедневно это доказывают на поле боя. Репортаж с передовой — корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

Харьковское направление. Кочующий танк шестой гвардейской общевойсковой армии наносит внезапный удар по позициям ВСУ.

Огнем по вражеским опорникам поддерживают расчеты 11-го армейского корпуса.

Артиллерия перемалывает врага, зажатого в Волчанском котле. Только за эту неделю российская армия освободила сначала Крейдянку, Шабельное, Нестерное, а затем разом Грачевку и Сердобино. Появляется чёткая тенденция: стенки котла сжимаются, оставляя все меньше пространства для маневрирования остатков националистов.

«Разделение на части обостряет ликвидацию котла. Это экономит наши потери. Это позволяет деморализовать противника и нарушить боевое управление», — отметил военный эксперт, полковник в отставке Игорь Витюк.

ВСУ прячутся по лесопосадкам и немногочисленным оставшимся деревням. Чтобы поберечь пехоту, наши войска выкуривают противника артиллерией.

Установка «Гиацинт-К» сейчас играет огромную роль на этом направлении. Предельная ее дальность — до тридцати километров. С такой дистанции снаряды достают как внешний периметр котла, так и то, что внутри него.

Расчету приходит как минимум до пяти целей в день — в основном скопления живой силы противника. Небо от дронов-разведчиков во время стрельбы прикрывают мобильные огневые группы.

«ИЖ, ИЖ», — ответил военнослужащий ВС РФ с позывным «Буян» на вопрос о том, чем ведётся огонь. На вопрос, нормально ли работает установка, он ответил: «Да, отлично».

А это уже штаб батальона «Запад-Ахмат». Его зона ответственности — контроль за некоторыми освобожденными населенными пунктами.

«Волчанск, который под нашим контролем? Смотрим, проверяем, охраняем. В Волчанск никто не заходит. Волчанские хутора и далее — под нашим контролем», — рассказал исполняющий обязанности командира батальона «Запад-Ахмат», начальник ОМВД по Курчалоевскому району Чеченской Республики Рустам Агуев.

Отсюда наблюдают за позициями противника и наносят удары. Вот разведка засекает место взлёта вражеского FPV-дрона.

«По готовности, по готовности. Один снаряд. Огонь! Сразу один снаряд, огонь! Как принял?» — передают военнослужащие по радиосвязи.

Мы сейчас наблюдаем за реальной работой бойцов. Только что передали координаты, и нанесут огневое поражение по врагу.

После отработки по выявленной цели разведка сообщает: украинские боевики уничтожены.

«На этом направлении в основном живая сила, штурмовые группы противника, группы пехоты противника по два-три человека», — рассказал командир минометной батареи батальона «Запад-Ахмат» с позывным «Азиат».

В котле до недавнего времени варилось до одной тысячи семисот украинских боевиков. У них нет подвоза резервов, боеприпасы и продовольствие изредка сбрасывают с дронов. Попытки прорыва кольца с внешней стороны становятся всё реже и всё отчаяннее.

Вот две машины при поддержке беспилотников заезжают в Ольховатку. Успевают сделать по выстрелу и сбегают уже от наших дронов. Наглый, но не очень умный маневр оказался бессмысленным. Через несколько часов российский флаг поднялся уже во дворе соседнего здания.

Сжимается кольцо окружения и в Доброполье. Там заблокированы две бригады украинской Нацгвардии и 425-й штурмовой полк «Скала». Пока город окружен, российская армия уже начинает двигаться на север, захватывая один населённый пункт за другим. Это возможность выйти в подбрюшье Славянско-Краматорской агломерации.

«Самая главная задача — это выход на границу с Днепропетровской областью, выход в тылы группировки врага на Славянско-Краматорской агломерации. Вот это, конечно, займет определенное время», — отметил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Здесь пехота тоже идет при поддержке дронов: перед выступлением путь по максимуму зачищают от националистов.

Эти два окружения имеют огромное стратегическое значение. Доброполье — это ключ к Донбассу. А Волчанский котел позволит отогнать ВСУ как минимум на 20 километров от границы с Россией.

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