Голосуют «мертвые души»: жители Петербурга устроили противостояние с УК
Жители Петербурга выступили против УК с миллионными долгами
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Zurab Javakhadze; 5-tv.ru
Что известно о затянувшемся коммунальном конфликте?
Сотни семей в Петербурге оказались в заложниках у управляющей компании (УК), которая накопила многомиллионные долги и пытается получить деньги, выдумывая несуществующие услуги. Например, требуют плату за газ, хотя в квартирах электроплиты.
При этом на собраниях голосуют «мертвые души». Корреспондент «Известий» Максим Облендер о затянувшемся коммунальном противостоянии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что специальные банковские счета для платежей за газ, свет и воду хотят ввести в России. Такой вопрос прорабатывают в Минстрое.
Сейчас в большинстве случаев все деньги проходят через управляющую компанию, попадая в общий котел. Проверить движение средств можно лишь раз в год — когда отчитываются за расходы и планируют будущие траты.
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