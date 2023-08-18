Голосуют «мертвые души»: жители Петербурга устроили противостояние с УК

Что известно о затянувшемся коммунальном конфликте?

Сотни семей в Петербурге оказались в заложниках у управляющей компании (УК), которая накопила многомиллионные долги и пытается получить деньги, выдумывая несуществующие услуги. Например, требуют плату за газ, хотя в квартирах электроплиты.

При этом на собраниях голосуют «мертвые души». Корреспондент «Известий» Максим Облендер о затянувшемся коммунальном противостоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что специальные банковские счета для платежей за газ, свет и воду хотят ввести в России. Такой вопрос прорабатывают в Минстрое.

Сейчас в большинстве случаев все деньги проходят через управляющую компанию, попадая в общий котел. Проверить движение средств можно лишь раз в год — когда отчитываются за расходы и планируют будущие траты.