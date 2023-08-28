ФСБ обвинила экс-сотрудника генконсульства США в сборе данных о спецоперации

|
Рита Миронова
Рита Миронова Срочная новость 48 0

Подозреваемый передавал секретную информацию своим бывшим коллегам за материальное вознаграждение.

ФСБ обвинила экс-сотрудника генконсульства США в сборе данных о спецоперации

Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

Во Владивостоке задержан бывший сотрудник генконсульства США. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, мужчина обвиняется в сборе секретных данных для американского правительства.

«Задержанным оказался экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке гражданин РФ Роберт Шонов», — рассказали в ведомстве.

Так, злоумышленник на протяжении года выполнял задания своих кураторов из посольства США в Москве. Дипломаты Силлин и Бернстайн приказали ему собирать информацию о ходе спецоперации и мобилизации в России, а за это пообещали материальное вознаграждение.

Помимо этого, Шонов докладывал партнерам информацию о проблемах в российских регионах. Планируется допросить также Силлина и Бернстайна, для этого посольству в Москве уже направлены соответствующие повестки.

В отношении информатора возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ — «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Ростовом задержана украинка, собиравшая данные о российских силах ПВО.

+13° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
94.71
0.31 102.26
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:32
Экс-сотрудник генконсульства США признал вину в сборе данных об СВО
10:26
Баба Яга, НЛО и не только: россияне отметили Международный день бокса
10:18
Российские войска улучшили позиции на авдеевском направлении
10:12
Пошла вразнос: Бритни Спирс закрутила новый роман на фоне слухов о разводе
10:02
От головы и тела почти ничего не осталось: мужчина сгорел в подъезде Петербурга (18+)
9:47
Рогатый лось спровоцировал смертельное ДТП на трассе под Ярославлем

Сейчас читают

Могла умереть прямо на сцене: Гундарева едва дожила до 56 лет
Письмо в бутылке от мальчика из Крыма прибило к берегам Турции: для кого было послание
«Сложный день»: Рудковская сообщила о болезни Плющенко
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России