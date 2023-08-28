ФСБ обвинила экс-сотрудника генконсульства США в сборе данных о спецоперации

Во Владивостоке задержан бывший сотрудник генконсульства США. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, мужчина обвиняется в сборе секретных данных для американского правительства.

«Задержанным оказался экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке гражданин РФ Роберт Шонов», — рассказали в ведомстве.

Так, злоумышленник на протяжении года выполнял задания своих кураторов из посольства США в Москве. Дипломаты Силлин и Бернстайн приказали ему собирать информацию о ходе спецоперации и мобилизации в России, а за это пообещали материальное вознаграждение.

Помимо этого, Шонов докладывал партнерам информацию о проблемах в российских регионах. Планируется допросить также Силлина и Бернстайна, для этого посольству в Москве уже направлены соответствующие повестки.

В отношении информатора возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ — «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством».

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