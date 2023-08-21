Под Ростовом задержана украинка, собиравшая данные о российских силах ПВО

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 52 0

Женщине грозит уголовная ответственность.

Под Ростовом задержана украинка, собиравшая данные о российских силах ПВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov

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В Ростовской области задержали гражданку Украины, которая собирала сведения о местах расположения российских средств противовоздушной обороны (ПВО) и перемещении военной техники. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

Установлено, что женщина собирала информацию о российской армии специально для Службы безопасности Украины (СБУ). Как подчеркнули в ФСБ, такие данные могут быть использованы боевиками для нанесения ударов.

В настоящее время украинка задержана, у нее изъяли средства связи.

«Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России „Шпионаж“. Ей может грозить до 20 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Херсонской области задержали гражданина Украины, подозреваемого в диверсии на железной дороге с целью подорвать обороноспособность российской армии.

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