В перестрелке в отеле Бодрума погиб один человек

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 49 0

Преступники скрылись с места, сейчас их ищет полиция.

В перестрелке в отеле Бодрума погиб один человек

Фото: www.globallookpress.com / Onur Dogman

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В отеле турецкого курорта Бодрум произошла перестрелка, в которой погиб человек. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.

По данным СМИ, конфликт начался ночью около 23 часов, в нем участвовали шесть человек. В перестрелке пострадали трое мужчин, один скончался, несмотря на оказанную на месте помощь. Погибшему было 28 лет.

Сейчас подозреваемых ищет полиция, они скрылись сразу же после перестрелки. Начато расследование всех обстоятельств произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер Палагаев ранен в перестрелке в доме под Москвой.

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