«Трансформируется»: как изменится Даша Букина в продолжении «Счастливы вместе»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 289 0

Даша Букина в продолжении сериала «Счастливы вместе» полностью изменится

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Наталья Бочкарева не планирует возвращаться к привычному образу.

Даша Букина в продолжении сериала «Счастливы вместе» трансформируется. Об этом исполнительница роли Наталья Бочкарева эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере нового сезона онлайн-кинотеатра PREMIER.

«Она трансформируется. <…> При всех тех качествах, которые свойственны только ей, я думаю, что определенной доли сарказма я ее наделю», — делится актриса.

По словам Бочкаревой, от прежнего огненно-рыжего цвета Даши Букиной не останется и следа. Идущая в ногу со временем героиня не будет возвращаться к старому образу, который сама исполнительница роли назвала «пережитком прошлого». Более того, Букина даже попробует себя в качестве блогера.

«А почему бы и нет? Тем более, что это такая сейчас громкая тема. <…> Она следит за всем, что происходит в информационном поле в наших соцсетях. И поэтому она пытается соответствовать», — приоткрыла завесу тайны Наталья Бочкарева.

Сама актриса не боится стать заложницей одной роли. Она всем сердцем любит свою героиню и рада, что появилась возможность ей подарить еще одну жизнь.

«Я думаю, что это будут Букины в наши дни, то есть в современное время. Все, что сейчас в нашей жизни происходило, происходит, конечно же, будет об этом рассказано», — делится Наталья Бочкарева.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова выразила опасение из-за перезапуска сериала.

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