Звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова выразила опасение из-за перезапуска сериала

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

За последние десять лет в жизни актрисы произошло немало перемен. Да и она сама повзрослела. Останется ли Света Букина той же наивной и глупой девушкой? Или все изменится?

Звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова выразила опасение из-за перезапуска сериала

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Актриса Дарья Сагалова, исполнившая в сериале «Счастливы вместе» роль блондинки Светы, выразила опасение из-за перезапуска ситкома. По словам знаменитости, за прошедшие десять лет она, как и другие актеры, сильно изменилась, поэтому не уверена, понравятся ли зрителю сильно повзрослевшие герои.

«Возвращение „Букиных“ настоящая авантюра, мы возвращаемся спустя десять лет, и, конечно, я очень этому рада. Правда, у меня есть некие опасения по поводу персонажей. Мы все сильно изменились, особенно я и Александр Якин, и я не знаю, понравятся ли зрителям такие взрослые, изменившиеся герои», — призналась Сагалова в беседе с NEWS.ru.

При этом Сагалова заверила, что перезапуск сериала будет очень интересным, а ее персонаж обязательно удивит зрителя.

Букины снова «Счастливы вместе»: легендарный сериал возвращается на телевидение

К слову, продолжение сериала будет называться «Букины». В новом сезоне зритель увидит десять серий. Главными героями картины останутся Виктор Логинов (Гена Букин), Наталья Бочкарева (Даша Букина), Дарья Сагалова (Света Букина) и Александр Якин (Рома Букин).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого из актеров сериала «Воронины» уже нет в живых.

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