Недорого и оригинально: что можно и нельзя дарить учителю на 1 сентября

Выкладывать баснословную сумму на презент вовсе не обязательно.

До Дня Знаний осталось совсем немного — уже сейчас многие родители озаботились покупкой подарков для преподавателей. Нередко мамам и папам школьников приходится ломать голову над тем, что вручить учителю.

Букеты уже давно выглядят неоригинально, а дорогие презенты могут себе позволить не все семьи. Основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец дала изданию NEWS.ru несколько универсальных советов, что подарить учителю, чтобы сюрприз не влетел в копеечку и при этом запомнился надолго.

Беспроигрышным, по ее мнению, вариантом станет сертификат в магазин. Например, тот, где продают бытовую технику, книги или косметику.

«Сертификаты дарят часто. Это на первый взгляд может показаться банальным, но прелесть такого подарка состоит в том, что учитель сам выберет что-то, что ему будет действительно нужно или что ему просто искренне понравится», — отмечает она.

Ценителей креативных презентов можно удивить чем-то, сделанным своими руками. Это запомнится надолго, а еще у такого подарка точно не будет повторений.

Если не забираться в дебри, преподавателю можно вручить ежедневник. Он отлично подойдет тем, кто привык планировать дела.

«Можно заказать обложку с персональным пожеланием или написать его внутри. Причем в такой надписи лучше использовать фразы, которые будут напоминать учителю о забавных или приятных моментах, связанных с классом. Такой подарок будет означать, что о нем подумали заранее», — советует руководитель клиентского сервиса интернет-магазина подарков Татьяна Константинова.

При этом забудьте об алкоголе, косметике, предметах гигиены и одежде. Такие подарки не только не принесут радости, но и способны оскорбить получателя.

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