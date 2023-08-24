Допускает каждый: раскрыта главная ошибка при подготовке детей к школе

До старта нового учебного сезона остались считанные дни.

В преддверии нового школьного сезона родители активно собирают детей к 1 сентября. Покупкой одежды и канцтоваров дело не ограничивается: помимо этого, учащимся всех возрастов напоминают о необходимости соблюдать режим сна и прогулок.

Психолог Андрей Зберовский назвал изданию РИАМО главную ошибку родителей при подготовке детей к учебному году. Они зря пугают отпрысков строгим режимом и запретами: резкий переход от вседозволенности к контролю способен спровоцировать у детей тревогу, предупреждает специалист.

«Родители своим детям говорят, что теперь тебе будет нельзя то-то, теперь ты будешь не высыпаться, теперь ты будешь делать уроки, теперь тебя учителя будут ругать, теперь ты не сможешь выспаться после обеда, теперь ты не можешь поиграть с другими детьми в школьном дворе», — говорит он.

Один из таких случаев в практике психолога привел к тому, что будущий первоклассник испытал невероятный стресс из-за давления матери. Женщина жаловалась на группу сына в детском саду и радовалась тому, что ее ребенок перестанет общаться с ребятами, к которым он привык.

В таком случае потеря друзей оказывает стресс на первоклассника, о чем многие родители могут не догадываться, подчеркнул он.

«Поскольку они являются друзьями этого ребенка, то ребенок сразу не захотел идти в школу и начал плакать, потому что для него это потеря друзей, которые пойдут в другие школы», — подытожил Зберовский.

Ранее 5-tv.ru писал, что изменится в российских школах с 1 сентября 2023 года.