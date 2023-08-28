«В ближайшее время»: Захарова анонсировала переговоры глав МИД РФ и Турции

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Алина Крылова
Алина Крылова 17 0

Захарова: переговоры МИД РФ и Турции состоятся в ближайшее время

«В ближайшее время»: Захарова анонсировала переговоры глав МИД РФ и Турции

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Какие вопросы обсудят представители сторон?

Переговоры главы российского МИДа Сергея Лаврова  с турецким коллегой Хакана Фидана состоятся в ближайшее время. Соответствующее решение «ТАСС» озвучила официальный представитель ведомства Мария Захарова 28 августа.

«В ближайшее время в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Турции», — указала дипломат.

О конкретной дате, впрочем, речи пока не ведется. Предполагается, что поводом для деловой беседы станет выход РФ из «зерновой сделки». Еще несколько недель назад турецкий дипломат выказал намерения от первого лица обсудить  развертывание возможных сценариев вокруг принятого решения.

17 июля официальный представитель МИД РФ заявила, что Россия официально предупредила Турцию и Украину о своем выходе из зерновой сделки. По ее словам, Запад саботировал условия черноморской инициативы.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Турции Реджеп Эрдоган назвал "зерновую сделку" воистину историческим событием.

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