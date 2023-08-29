Почему российским войскам так важно зачистить этот город от боевиков?

Армия России не только успешно отражает контрнаступление ВСУ, но и проводит атаки сразу по нескольким направлениям. Так, сейчас бои идут на подступах к Купянску в Харьковской области. Почему так важен этот участок фронта, 5-tv.ru рассказал полковник в отставке Виктор Литовкин.

Военный эксперт подчеркнул, что освобождение Купянска откроет нашим войскам дорогу на Харьков и Краматорск. Кроме того, это заблокирует Украине возможность наносить удары по Донецку и другим городам ДНР.

Что касается российского Мелитополя, ВСУ бросили туда множество сил из-за рекомендаций США и НАТО.

«Украине (посоветовали. — Прим.ред.) сосредоточить удары в сторону Мелитополя, чтобы прорваться к Азовскому морю и прекратить наше сообщение с Крымом по земле. И более дальние задачи — не допустить, чтобы мы освободили Николаевскую и Одесскую область, тоже по земле, вот главная цель их тактическая и стратегическая», — объясняет специалист.

Тем не менее, как подчеркивает Литовкин, несмотря на все попытки ВСУ, на этих направлениях российские бойцы не уступают боевикам. Купянск, прогнозирует он, будет освобожден.

«Во-первых, это отвлекает последние силы Украины от южного направления. И создает для нас возможность контратаковать и на южном направлении, и на восточном», — подытожил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные уничтожили склад авиационного вооружения ВСУ.