Групповой удар по объекту был нанесен силами Военно-морского флота РФ.

Российские войска прошедшей ночью уничтожили склад вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Мощный удар высокоточным оружием был нанесен Военно-морским флотом РФ по авиационному складу противника.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ», — сообщили в ведомстве.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну. 10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны сообщило о сбитом в Крыму беспилотнике ВСУ.