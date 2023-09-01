Зависит от политики государства: Григорий Бегларян объяснил, где хранить деньги

В данный момент времени рискованно вкладываться в акции, а недвижимость перестала приносить привычную прибыль.

Как не потерять свои сбережения? Управляющий активами и трейдер Григорий Бегларян эксклюзивно объяснил автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко, как в текущих реалиях лучше хранить свои деньги, на территории Водного стадиона, где состоялась регата радио Monte Carlo в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) 2023.

На данный момент рынок инвестиций очень неустойчивый. Даже ведущие специалисты не могут сказать точно, в какой валюте лучше держать деньги, чтобы не потерять их.

«Тенденции в мире синхронны. Будь это у них, будь это у нас. Бумажные деньги и там, и там обесцениваются. Люди этого не всегда замечают, но чувствуют», — рассказал Григорий Бегларян.

Тем не менее, по мнению управляющего активами, исход для каждого будет одинаков, вне зависимости от страны, где человек проживает.

«Сберегающие люди просто потеряют в плане того, что, не вкладывая деньги и не проедая их, они просто их копят и ничего с этого не получат. Те, кто инвестирует и постоянно реинвестирует, они, конечно, как минимум сохранят свои деньги», — отметил Григорий Бегларян.

Инвестирование зависит от объема денежных средств. Например, за сто тысяч долларов, которые сейчас насчитывают чуть больше девяти миллионов рублей, можно приобрести как азиатский автомобиль, так и квартиру в спальном районе.

«Фактически в этом плане у нас что-то вернулось в 90-е годы, когда машина стоила дороже, чем квартира. У нас сейчас нечто такое. <…> Это тоже в плане того, какой объем денег у вас есть, чтобы вы их куда-то вложили. Если это всего лишь восемь миллионов, не думайте, что вы их куда-то вкладываете. Это глупо. Проще живите. Если у вас есть, скажем, 90 миллионов рублей, то это другая история», — считает управляющий активами.

Григорий Бегларян отмечает, что в данный момент времени рискованно вкладываться в акции, поэтому лучший актив в плане устойчивости — это земля.

«Потому что любой рынок акций в любой стране обычно не просто растет, он растет в зависимости от политики государства», — объясняет трейдер.

Сейчас основной акцент сделан на инвестирование внутри страны. И, по мнению управляющего активами, вкладываясь на данном этапе в землю, человек ничем не рискует.

«Логистика разворачивается с Запада на Восток и Юг, соответственно регионы, где основная будет логистическая цепочка и развитие инфраструктуры — это Урал, Дальний Восток и Сибирь. Скажем, те, кто живет в Сибирских регионах, им только надо искать проект, на котором они будут зарабатывать огромные деньги, и цены вырастут не в раз и не в два — они вырастут в пять, сто, двести раз», — отмечает Григорий Бегларян.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поручил отменить штрафы в отношении бизнеса.