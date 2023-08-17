Путин поручил отменить штрафы в отношении бизнеса
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Речь идет об административных мерах.
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин поручил отменить административные штрафы в отношении бизнеса со стороны надзорных органов. Информация об этом следует из соответствующего документа по итогам ПМЭФ.
Поручение адресовано правительству, а также Генпрокуратуре и МВД.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поручил до 30 ноября ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию, обеспечить возврат утраченного контроля над компаниями.
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