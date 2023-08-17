Путин поручил отменить штрафы в отношении бизнеса

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 68 0

Речь идет об административных мерах.

Путин поручил отменить штрафы в отношении бизнеса

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент России Владимир Путин поручил отменить административные штрафы в отношении бизнеса со стороны надзорных органов. Информация об этом следует из соответствующего документа по итогам ПМЭФ.

Поручение адресовано правительству, а также Генпрокуратуре и МВД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поручил до 30 ноября ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию, обеспечить возврат утраченного контроля над компаниями.

+25° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
96.70
-0.72 105.66
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:12
Спасались бегством: «героический» ролик боевиков ВСУ пошел не по плану
18:06
В сети появились первые кадры российского смартфона «Р-ФОН»
18:04
Путин поручил обеспечить госфинансирование мультфильмов для детей
17:59
За часы до награждения: как умирала звезда бразильского кино Леа Гарсия
17:56
«Сдаются подразделениями»: в США дали реальную оценку ситуации под Харьковом
17:41
У всех на виду: как хранилась селитра, спровоцировавшая взрыв на АЗС в Махачкале

Сейчас читают

"Хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб": Волочкова рассказала о своих идеальных похоронах
«Это были страшные три дня»: Домогаров прервал молчание после смерти бывшей жены
«Долгие-долгие годы»: опасна ли для России «секретная база» НАТО в Финляндии
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку