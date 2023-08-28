Массовый отлов бродячих псов начался в Махачкале после инцидента с ребенком

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Что происходит в городе из-за этой резонансной истории?

Фото, видео: www.globallookpress.com / our-planet.berlin; 5-tv.ru

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В Махачкале начался массовый отлов бродячих псов после того, как в интернет попали страшные кадры. Свора нападает на ребенка на местном пляже — мальчика едва не загрызли.

Однако, как выяснил корреспондент «Известий» Муслим Бекмурзаев, все, что можно сделать — это стерилизовать, чипировать, вакцинировать и обратно выпустить собак.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мама мальчика, на которого набросилась стая собак, рассказала о его состоянии. Она поделилась, что ребенок находится в шоке, трясется и плачет по ночам.

По ее словам, в целом, его состояние стабильно. Съемочной группе удалось понаблюдать, как он, обмазанный зеленкой, спокойно играет в телефон в своей палате. 

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