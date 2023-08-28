Кропотливая работа: как восстанавливали надвратные иконы на башнях Московского Кремля

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На Спасскую башню Московского Кремля вернулась Икона Спаса Нерукотворного

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Используя старые снимки и записи в церковных книгах, художники сантиметр за сантиметром воссоздавали образы святых.

На Спасскую башню Московского Кремля вернулась Икона Спаса Нерукотворного. Ее сегодня освятил Патриарх Кирилл. Образ, утраченный ровно 100 лет назад, воссоздали художники-реставраторы.

В общей сложности, за пять лет мастера восстановили семь исторических реликвий и теперь надвратные иконы есть на каждой проездной башне главного в России Кремля. За церемонией наблюдал корреспондент «Известий» Игорь Балдин. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подаренную Путиным икону доставили военным группировки «Центр» в зону СВО.

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