Подаренную Путиным икону доставили военным группировки «Центр» в зону СВО

Подаренную президентом РФ Владимиром Путиным икону с образом «Спаса Нерукотворного» доставили военнослужащим ЦВО, военные смогли причаститься к святыне прямо в зоне проведения СВО.

Доставил икону в место расположения войск иерей Роман, где и был проведен молебен. Артиллеристы, танкисты и военнослужащие-мотострелки смогли подойти к самой иконе и принять участие в таинстве причастия.

Эта икона принадлежала одному из самых успешных военных министров Российской империи при Александре III — Петру Ванновскому, рассказал иерей Рафаэль.

«Господь никогда не оставляет людей, которые идут за правду, которые жертвуют собой, чтобы выполнять свой воинский долг. В этот день хотелось бы пожелать нашим ребятам, чтобы они всегда были стойкими, героически отстаивали интересы нашей Родины, защищали нашу Родину, где бы им ни пришлось выполнять свой воинский долг. Дай Бог, чтобы живыми и здоровыми возвращались в свои дома», — напутствовал военных помощник командира по работе с верующими военнослужащими ЦВО иерей Роман, который привез икону на передовую.

«Для нас это очень важно, на самом деле. Здесь все верят в Бога. Невозможно в него не верить», — поделился военнослужащий с позывным «Кубань».

Икона «Спас Нерукотворный» представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе — платке, которым вытер свое лицо Христос. Лик «Спас Нерукотворный» изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители — защитника и спасителя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем особенность переданной Путиным бойцам СВО иконы.