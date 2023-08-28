Российским киберспортсменам разрешили выступать с флагом и гимном

С 18 апреля 2022 года команды из России участвовали в соревнованиях в нейтральном статусе.

Международная федерация киберспорта разрешила командам из России участвовать в международных соревнованиях с национальным флагом и гимном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию компьютерного спорта России.

В заявлении пресс-службы федерации говорится, что решение о снятии с российских киберспортсменов нейтрального статуса было принято 28 августа на съезде Международной федерации киберспорта.

По итогам специально проведенного голосования участники съезда отменили решение от 18 апреля 2022 года о запрете российским командам выступать на международных соревнованиях под своим флагом. За отмену решения проголосовали 32 делегата, против выступили 13, еще 25 — воздержались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская команда Team Spirit стала победителем международного турнира по компьютерной игре Dota 2 в Эр-Рияде. В финале киберспортсмены из России переиграли соперников из Нидерландов со счетом 3-1.