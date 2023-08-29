Минобороны: средства ПВО сбили в небе над Белгородской областью еще один БПЛА
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Попытка атаки была предпринята около 23:00 по московскому времени.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Еще один украинский беспилотник самолетного типа был сбит в небе над Белгородской областью 28 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, очередная попытка атаки киевского режима была пресечена около 23:00 по московскому времени.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в тот же вечер средства ПВО сбили около 21:00 украинский БПЛА самолетного типа.
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