Минобороны: средства ПВО сбили в небе над Белгородской областью еще один БПЛА

Еще один украинский беспилотник самолетного типа был сбит в небе над Белгородской областью 28 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, очередная попытка атаки киевского режима была пресечена около 23:00 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в тот же вечер средства ПВО сбили около 21:00 украинский БПЛА самолетного типа.