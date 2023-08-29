В России могут признать майнинг отраслью промышленности

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 20 0

Инициативу уже поддержали в комитете Госдумы по финансовому рынку.

В России могут признать майнинг отраслью промышленности

Фото: www.globallookpress.com / EIBNER/EXPA/Michael Gruber

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Майнинг предлагают признать отраслью промышленности и присвоить ему код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). С такой инициативой обратился к Минпромторгу крупнейший игрок рынка BitRiver, сообщают «Известия».

Как считает директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко, наделение майнеров кодом деятельности позволит корректно регулировать отрасль и правильно установить налогообложение в этой сфере.

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Идею уже поддержали в комитете Госдумы по финансовому рынку. Его глава Анатолий Аксаков отметил, что инициатива уже направлена на согласование в правительство. По его словам, документ могут принять уже в осеннюю сессию.

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