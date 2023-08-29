Наловчились: как мастерские обходят ограничения западных автоконцернов

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Автосервисы в России научились обходить ограничения западных автоконцернов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Решение зарубежных производителей участников отечественного рынка врасплох не застало.

Недавнее решение крупных западных автопроизводителей ограничить доступ россиян к своему программному обеспечению приятным не назовешь. Но, как выяснилось, врасплох участников отечественного рынка оно не застало.

Работники станций техобслуживания наловчились действовать в условиях санкций, и автодилеры, скорее всего, возьмут с них пример. Как автослесари осваивают хакерские навыки, расскажет корреспондент «Известий» Дмитрий Будков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в мегаполисах России может возникнуть дефицит шиномонтажных мастерских, автосервисов и автомоек.

Член правления Союза автосервисов РФ Дмитрий Даньшов отметил, что все дело в реорганизации промышленных зон, что происходит во многих крупных городах. Зачастую местные власти не предлагают владельцам точек обслуживания автомобилей альтернативных мест размещения их бизнеса.

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