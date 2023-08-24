Жителям крупных городов России грозит дефицит автосервисов

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Алексей Панков
Алексей Панков 14 0

Россиян предупредили о возможной нехватке небольших автомастерских

Жителям крупных городов России грозит дефицит автосервисов

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Как на это влияет процесс реорганизации промзон?

В мегаполисах России может возникнуть дефицит шиномонтажных мастерских, автосервисов и автомоек. Об этом «Известиям» заявил член правления Союза автосервисов РФ Дмитрий Даньшов.

Он отметил, что все дело в реорганизации промышленных зон, что происходит во многих крупных городах. Зачастую местные власти не предлагают владельцам точек обслуживания автомобилей альтернативных мест размещения их бизнеса.

«Значительная часть автосервисов расположена в промзонах. Сейчас на их месте активно появляются новые жилые комплексы, торговые и бизнес-центры. При этом в подавляющем большинстве случаев проектами реконструкции таких зон площадки, на которых могли бы размещаться техцентры, не предусмотрены», — говорит Даньшов.

Кроме того, владельцы не могут рассчитывать на денежную компенсацию, так как в подавляющем числе случаев являются не собственниками, а арендаторами. В случае сноса здания они рискуют оказаться на улице.

Вместе с тем сокращение числа техцентров грозит падением уровня квалифицированных кадров и, как возможное следствие, снижением безопасности на дорогах.

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