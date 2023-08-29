Дипломатический ход: США отправят панд обратно в Китай

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США отправят в Китай трех больших панд

Фото, видео: www.globallookpress.com / Winstead Barnes; 5-tv.ru

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Как политика оказала влияние на эту ситуацию?

США вынуждены вернуть Китаю трех больших панд — скорее всего, животные отправятся на родину уже в конце этого года. Об этом сообщили в администрации Джо Байдена.

Сейчас панды живут в зоопарке Вашингтона, и китайская сторона недовольна условиями их американского содержания. Ранее в Мемфисе умерла одна панда и еще одна сильно похудела — и ее пришлось отправить в Китай на лечение.

Однако настоящей причиной возвращения животных называют серьезные разногласия между странами. Китай традиционно дарит бамбуковых медведей в качестве дружественного жеста государствам, с которыми хочет сотрудничать.

А сейчас дипотношения с США достигли исторического антирекорда. В Китае их считают наихудшими с момента установления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что панды из Московского зоопарка впервые встретились друг с другом.

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