Дипломатический ход: США отправят панд обратно в Китай

Как политика оказала влияние на эту ситуацию?

США вынуждены вернуть Китаю трех больших панд — скорее всего, животные отправятся на родину уже в конце этого года. Об этом сообщили в администрации Джо Байдена.

Сейчас панды живут в зоопарке Вашингтона, и китайская сторона недовольна условиями их американского содержания. Ранее в Мемфисе умерла одна панда и еще одна сильно похудела — и ее пришлось отправить в Китай на лечение.

Однако настоящей причиной возвращения животных называют серьезные разногласия между странами. Китай традиционно дарит бамбуковых медведей в качестве дружественного жеста государствам, с которыми хочет сотрудничать.

А сейчас дипотношения с США достигли исторического антирекорда. В Китае их считают наихудшими с момента установления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что панды из Московского зоопарка впервые встретились друг с другом.