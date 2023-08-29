«Героический поступок»: зачем Авербух пригласил на свое шоу Костомарова

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 20 0

Продюсер Дзюник: Авербух поддержал Костомарова приглашением на ледовое шоу

«Героический поступок»: зачем Авербух пригласил на свое шоу Костомарова

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev

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Болезнь трагически сказалась на чемпионе, но его друг оказался рядом в трудную минуту.

Российский продюсер Леонид Дзюник рассказал, почему выступление фигуриста Романа Костомарова на ледовом шоу Ильи Авербуха вызвало фурор среди зрителей. Об этом сообщает издание utro.ru.

Известно, что страшные последствия перенесенной пневмонии оставили серьезный след на жизни спортсмена. Авербух пригласил на свое шоу Костомарова, чтобы поддержать друга, попавшего в бедственное положение. По мнению Дзюника, хореограф делает благое дело.

«Хорошо, что Роман не сидит с палочкой возле подъезда, а находится в работе. Это жизнь его. Илья абсолютно правильно сделал, это героический поступок», — подчеркнул эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что Костомаров вышел на связь из Сочи. Несмотря на то, что из-за болезни знаменитость лишился стоп и кистей рук, он не теряет силы духа и продолжает путешествовать и заниматься спортом.

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