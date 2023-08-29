Российский истребитель сбил украинский беспилотник над Черным морем
Пилоты в два счета пресекли очередную попытку диверсии от ВСУ.
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
Украинский беспилотный летательный аппарат был сбит силами российских истребителей над Крымом. С соответствующим известием 29 августа вышли в Минобороны России.
Известия об очередной попытке диверсии появились в медиаполе около 12 часов дня. Летчики ВС РФ незамедлительно выявили зону, из которой исходила угроза. Российские военные нанесли прицельный удар по дрону, стерев его с лица земли.
«Сегодня около 12 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку одним беспилотником самолетного типа по объектам на территории РФ. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен самолетом морской авиации над акваторией Черного моря», — отмечается в сообщении министерства.
Так, только за последнее время российские войска предотвратили больше пяти попыток ВСУ атаковать важные объекты РФ. Ни одна из попыток успехом не увенчалась. Под особым контролем находятся территории на Донбассе. Число уничтоженных украинских беспилотников перевалило за 6 тысяч, ранее писал 5-tv.ru.
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