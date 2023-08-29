Названа предварительная причина крушения Ми-8 в Челябинской области

На борту находились четыре человека.

Предварительной причиной крушения вертолета Ми-8 в Сосновском районе Челябинской области стал отказ техники. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По имеющейся информации, на борту находился экипаж из четырех человек. Все они, предварительно, погибли в результате падения.

Также источник сообщил, что принадлежал ФСБ и потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета недалеко от поселка Прудный.

«Упавший под Челябинском вертолет ФСБ выполнял учебный полет, на борту находились четыре человека,» — сообщили ТАСС в авиаслужбах.

Подробности произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленобласти на квадроцикле разбился петербургский генерал МВД.