Названа предварительная причина крушения Ми-8 в Челябинской области
Предварительной причиной крушения Ми-8 в Челябинской области стал отказ техники
Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova
На борту находились четыре человека.
Предварительной причиной крушения вертолета Ми-8 в Сосновском районе Челябинской области стал отказ техники. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
По имеющейся информации, на борту находился экипаж из четырех человек. Все они, предварительно, погибли в результате падения.
Также источник сообщил, что принадлежал ФСБ и потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета недалеко от поселка Прудный.
«Упавший под Челябинском вертолет ФСБ выполнял учебный полет, на борту находились четыре человека,» — сообщили ТАСС в авиаслужбах.
Подробности произошедшего уточняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленобласти на квадроцикле разбился петербургский генерал МВД.
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