Названа предварительная причина крушения Ми-8 в Челябинской области

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Рита Миронова
Рита Миронова Срочная новость 83 0

Предварительной причиной крушения Ми-8 в Челябинской области стал отказ техники

Названа предварительная причина крушения Ми-8 в Челябинской области

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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На борту находились четыре человека.

Предварительной причиной крушения вертолета Ми-8 в Сосновском районе Челябинской области стал отказ техники. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По имеющейся информации, на борту находился экипаж из четырех человек. Все они, предварительно, погибли в результате падения.

Также источник сообщил, что принадлежал ФСБ и потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета недалеко от поселка Прудный.

«Упавший под Челябинском вертолет ФСБ выполнял учебный полет, на борту находились четыре человека,» — сообщили ТАСС в авиаслужбах.

Подробности произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленобласти на квадроцикле разбился петербургский генерал МВД.

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