В Ленобласти на квадроцикле разбился петербургский генерал МВД

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 80 0

В Ленобласти попал в ДТП на квадроцикле петербургский генерал МВД Травников

В Ленобласти на квадроцикле разбился петербургский генерал МВД

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Травников катался рядом с домом на квадроцикле, но не справился с управлением.

В Ленобласти в ДТП попал генерал-лейтенант полиции и бывший начальник Санкт-Петербургского университета МВД Александр Травников. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Известно, что происшествие произошло в Волосовском районе. Около трех часов утра 49-летний Травников катался рядом с домом на квадроцикле, но не справился с управлением. За ним прилетел вертолет, после чего генерал-лейтенанта сразу же доставили в ближайшую клинику. Его состояние на данный момент оценивается, как тяжелое. У Травникова — серьезные травмы живота.

Александр Травников занимал свой пост начальника УМВД по Центральному району Петербурга с 2017 по 2018 года. Затем указом президента РФ Владимира Путина был назначен начальником Санкт-Петербургского университета МВД. В 2022 году мужчина написал рапорт об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как крупная авария произошла в центре Волгограда.

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