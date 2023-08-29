Из-за «болезни легионеров» в Польше умерли 11 человек

Всего в стране зафиксировано 144 заразившихся. Почему инфекция так опасна?

В Польши от острой инфекции начали умирать люди. Об этом сообщает телеканал Polsat.

По данным источника, в стране зафиксировали 11 смертельных случаев заболевания недугом под названием легионеллез. Все умершие — граждане от 64 до 95 лет.

Всего инфекцией заболели 144 человека. Из них на лечении в больницах находится 29 пациентов. Ситуация в целом остается стабильной, однако у троих заразившихся состояние оценивается как тяжелое.

Власти регионов, в которых произошла вспышка заболевания, выясняют причину появления инфекции. Специалисты уже взяли пробы воды из городских систем водоснабжения.

Легионеллез — заболевания дыхательной системы, передающееся аэрозольным путем. Проходит с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких и центральной нервной системы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число заболевших острой кишечной инфекцией в лагере Бурятии выросло до 28.