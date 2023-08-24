Число заболевших острой кишечной инфекцией в лагере Бурятии выросло до 28

|
Рита Миронова
Рита Миронова 28 0

В детском лагере «Байкальский бор» в Бурятии нашли кишечную инфекцию у 28 человек

Число заболевших острой кишечной инфекцией в лагере Бурятии выросло до 28

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Массовые отравления в России

Работу учреждения, в котором зафиксировали очаг заболевания, приостановили.

В Бурятии число заболевших острой кишечной инфекцией в детском лагере увеличилось до 28 человек. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

По данным ведомства, среди группы воспитанников с одинаковыми симптомами инфекция подтвердилась у 26 детей. Также заболевание обнаружили у двух работников лагеря. Учреждение временно закрыли, а всех детей вывезли.

Сотрудники Роспотребнадзора выясняют, как инфекция попала в детский лагерь. Для лабораторного исследования специалисты отобрали 169 проб воды и пищевых продуктов.

Кроме того, прокуратура уже проверяет соблюдение в лагере требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законов об образовании и охране здоровья несовершеннолетних.

До этого сообщалось, что шесть детей госпитализированы из лагеря с высокой температурой. Все они обеспечены полным объемом необходимой медицинской помощи.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 60 детей отравились в лагере «Горный Орленок» на Алтае.

Тема:
Массовые отравления в России
24 авг
В Бурятии выясняют причины массового заболевания детей в лагере
23 авг
В Челябинской области 30 человек отравились грибами
21 авг
Во Владимире задержали подозреваемого в массовом отравлении шаурмой
21 авг
Количество отравившихся шаурмой во Владимире увеличилось до 107 человек
19 авг
Число отравившихся шаурмой во Владимире возросло до 76 человек
18 авг
Во Владимире увеличилось количество отравившихся шаурмой до 56 человек
17 авг
Во Владимире 17 человек отравились шаурмой
7 авг
В Екатеринбурге приговорили шестерых фигурантов дела об отравлении суррогатом
29 июл
Более 60 детей отравились в лагере «Горный Орленок» на Алтае
29 июл
В Красногорске почти 30 человек попали в больницу после обеда в столовой
+15° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
94.44
0.32 102.25
-0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:25
«Есть возможность реализовать множество предложений»: к чему приведет расширение БРИКС+
13:14
Пассажирский лайнер экстренно сел в Минеральных Водах после сигнала тревоги
13:05
В РФ усилили контроль за рыбной продукцией из Японии на фоне ситуации с АЭС
13:01
ВС РФ нанесли групповой удар по центру принятия решений ВСУ
12:59
В Ленинградской области у контрабандистов изъяли 800 килограммов наркотиков
12:52
Новый этап: Алек Болдуин снова в суде по делу о смерти на съемках фильма «Ржавчина»

Сейчас читают

Тест: что изображено на известных картинах?
Анатолий Васильев раскритиковал поведение Артемьевой за кулисами сериала «Сваты»
Сумма растет: отдыхающий в Греции Киркоров задолжал налоговой миллионы рублей
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России