Число заболевших острой кишечной инфекцией в лагере Бурятии выросло до 28

В детском лагере «Байкальский бор» в Бурятии нашли кишечную инфекцию у 28 человек
Фото: © РИА Новости / Павел Львов
Работу учреждения, в котором зафиксировали очаг заболевания, приостановили.
В Бурятии число заболевших острой кишечной инфекцией в детском лагере увеличилось до 28 человек. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
По данным ведомства, среди группы воспитанников с одинаковыми симптомами инфекция подтвердилась у 26 детей. Также заболевание обнаружили у двух работников лагеря. Учреждение временно закрыли, а всех детей вывезли.
Сотрудники Роспотребнадзора выясняют, как инфекция попала в детский лагерь. Для лабораторного исследования специалисты отобрали 169 проб воды и пищевых продуктов.
Кроме того, прокуратура уже проверяет соблюдение в лагере требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законов об образовании и охране здоровья несовершеннолетних.
До этого сообщалось, что шесть детей госпитализированы из лагеря с высокой температурой. Все они обеспечены полным объемом необходимой медицинской помощи.
Ранее 5-tv.ru писал, что более 60 детей отравились в лагере «Горный Орленок» на Алтае.
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